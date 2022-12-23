سیاسة

العراق يدعو لتعزيز التعاون الاقتصادي مع إيطاليا خلال زيارة ميلوني لبغداد

author_image سوار أحمد
العراق السوداني ايطاليا العراق

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الجمعة إلى مزيد من التعاون الاقتصادي مع إيطاليا خلال استقباله نظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني، في أول زيارة رسمية لها خارج أوروبا لزيارة القوات الإيطالية الموجودة في العراق.

وتجري ميلوني هذه الزيارة للقوات الإيطالية بمناسبة عيد الميلاد، كما من المتوقع أن تزور أربيل، عاصمة إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، بعد لقائها السوداني.

وخلال مؤتمر صحافي مع ميلوني في بغداد، قال السوداني إن العراق مستعدّ "لتنمية التعاون الاقتصادي في كافة المجالات خصوصا في مجالات الزراعة و المياه و الصحة"، مع إيطاليا.

وأعرب عن أمله في أن تعمل "المزيد من الشركات المتخصصة والمتطورة في مجالات البنية التحتية وفي استثمار الغاز" في العراق.

وأضاف أن "العراق حريص على أن يزود إيطاليا بما تحتاجه من النفط والغاز".

العراق بلد غني بالنفط لكن عقوداً من النزاعات والحروب أنهكت بنيته التحتية.

ويشكّل وقف حرق الغاز المصاحب للنفط واحداً من الملفات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة العراقية، حيث يمكن الاستفادة من هذا الغاز في توليد الكهرباء.

التقت ميلوني أيضاً رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي في العاصمة العراقية.

تنشر إيطاليا العضو في حلف شمال الأطلسي، نحو 650 شخصاً في العراق والكويت في إطار عملية "بريما بارتيكا" الداعمة للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش.

ويعمل هؤلاء الجنود في مراكز القيادة المتعددة الجنسيات في الكويت وفي بغداد وأربيل في العراق. وهم يهتمون بتدريب القوات المسلحة والشرطة العراقية ويقدمون أيضًا الدعم الإداري لها.

وميلوني زعيمة حزب "أخوة إيطاليا" (فراتيللي ديتاليا) اليميني المتطرف، أصبحت في تشرين الأول/أكتوبر أول سيدة تتولى قيادة رئاسة الحكومة في البلاد. وهي تترأس الحكومة الأكثر يمينية في إيطاليا منذ الحرب العالمية الثانية.

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