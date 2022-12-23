سیاسة

رئيسة الوزراء الإيطالية تصل اربيل

author_image سوار أحمد
کوردستان رئيسة وزراء ايطاليا اقليم كوردستان مسرور بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- وصلت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، اليوم الجمعة، الى أربيل عاصمة إقليم كودستان، قادمة من بغداد.

وكان في استقبال جورجيا ميلوني في مطار أربيل الدولي، رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وعدد من المسؤولين.

ومن المقرر أن تجتمع المسؤولة الإيطالية مع كبار قادة إقليم كوردستان، لبحث مختلف القضايا المشتركة.

وكانت ميلوني قد وصلت العاصمة الاتحادية بغداد اليوم الجمعة في زيارة رسمية، حيث التقت مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، وتم خلال هذه اللقاءات بحث عدة ملفات.

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