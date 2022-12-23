ميلوني: إيطاليا ستستمر في تقديم يد العون لإقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم الجمعة أن بلادها ستستمر في تقديم يد العون لإقليم كوردستان.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في أربيل والتي تجري أول زيارة رسمية لها خارج أوروبا.

وقالت جورجيا ميلوني "أشعر بالسعادة كوني في أربيل وأردت أن تكون زيارتي الأولى خارج الاتحاد الأوروبي إلى إقليم كوردستان".

وأضافت أن "إيطاليا ستستمر في تقديم يد العون لكوردستان"، مشيرةً إلى أنه "سنوسع عمل قنصليتنا في الإقليم".

وأشارت إلى أنه "ستستمر المساعدات العسكرية التي تقدمها إيطاليا لإقليم كوردستان".

وعبّرت ميلوني "عن شكرها وتقديرها لرئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني على حسن الاستقبال والضيافة، معربةً عن "أملها برؤيته قريباً".

من جهته رحب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني برئيسة الوزراء الإيطالية والوفد المرافق لها، مؤكداً أن "زيارتك للإقليم مؤشر واضح على حجم التحالف والصداقة بين إيطاليا والعراق وخصوصاً شعب إقليم كوردستان.

وأضاف مسرور بارزاني "نحن فخورون جداً بأنك تزورين إقليم كوردستان في هذا الوقت، وتتفقدين قوات بلادك، خصوصاً أننا على أعتاب أعياد الميلاد ورأس السنة"، مؤكداً أن "زيارتك لقوات بلادك تزرع في قلوبهم السعادة وكذلك هي دعم كبير لشعب إقليم كوردستان".

يتبع..