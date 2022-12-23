رئيسة الوزراء الإيطالية توجّه دعوة رسمية لمسرور بارزاني لزيارة إيطاليا

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 23 كانون الأول (ديسمبر) 2022، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، وذلك في مراسم خاصة أقيمت في مطار أربيل الدولي.

وبعد ذلك، عقد الجانبان اجتماعاً بحثا فيه سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وإيطاليا.

وأعربت رئيسة الوزراء الإيطالية عن سعادتها بزيارة أربيل، وأشارت إلى أواصر الصداقة المتينة التي تربط إيطاليا بإقليم كوردستان، كما عبّرت عن تثمينها للتعايش السلمي بين مختلف المكونات، وأثنت على دور إقليم كوردستان في حماية المسيحيين، وجددت رغبة بلادها في مساعدة إقليم كوردستان على الصعد كافة.

ووجهت رئيسة الوزراء الإيطالية دعوة رسمية إلى رئيس حكومة إقليم كوردستان لزيارة إيطاليا.

هذا وشكر رئيس الحكومة إيطاليا على دورها المهم في مساندة إقليم كوردستان، ولا سيّما في إطار التحالف الدولي ضد داعش، وقال إن زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية تمثل دلالة مهمة على عمق الصداقة بين إقليم كوردستان وإيطاليا.

كذلك تطرق الاجتماع إلى الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة في مجال التنويع الاقتصادي والاهتمام بالقطاع الزراعي وإيجاد أسواق خارجية، وخصوصاً الأوروبية، لتصدير منتجات إقليم كوردستان الزراعية، وأهمية حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بموجب الدستور، ومواجهة التغيّر المناخي وتأثيراته السلبية على حياة مواطني إقليم كوردستان والعراق.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية استمرار دعم بلادها لإقليم كوردستان وتوسيع نشاطاتها القنصلية في أربيل.

إلى ذلك، جدد رئيس حكومة إقليم كوردستان التأكيد على أن زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية تشكل دعماً قوياً للشعب الكوردستاني، كما عبّر عن أمله في توطيد العلاقات بين الجانبين في المجالات كافة.