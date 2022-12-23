نيجيرفان بارزاني وميلوني يبحثان العلاقات بين أربيل وروما

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان السيد نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الجمعة، رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني التي تزور العراق وإقليم كوردستان في أول زيارة رسمية لها إلى خارج أوروبا.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أنه إلى جانب التعبير عن سروره وترحيبه بهذه الزيارة، قدم نيجيرفان بارزاني، خلال اجتماع، التهاني لميلوني بمناسبة عيد الميلاد وبمناسبة فوزها وتوليها رئاسة الوزراء، وكرر شكر وتقدير إقليم كوردستان لإيطاليا على المساعدة والدعم العسكري والسياسي والإنساني الذي قدمته بلادها وتعاونها مع العراق وإقليم كوردستان في محاربة داعش.

من جهتها، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية أن بلدها يولي اهتماماً خاصاً بعلاقاته مع العراق وإقليم كوردستان وعدت قوة واستقرار العراق وإقليم كوردستان عاملاً مهماً يخدم العراق والمنطقة، وأبدت دعم بلادها للحوار من أجل حل الخلافات بين أربيل وبغداد، وفي هذا الصدد، أكد نيجيرفان بارزاني أن إقليم كوردستان مستعد لحل المشاكل كافة مع بغداد من خلال الحوار وعلى أساس الدستور.

وفي الاجتماع الذي حضره نائبا رئيس ٳقليم وعدد من المسؤولين، اتفقت آراء الجانبين بخصوص كون داعش لا يزال يشكل تهديداً حقيقياً لأمن واستقرار العراق وسوريا، ولهذا يحتاج العراق وإقليم كوردستان إلى استمرار المساندة الدولية من أجل القضاء النهائي على داعش، وشددا على تعزيز علاقات إيطاليا مع إقليم كوردستان والتعاون المشترك في جميع المجالات. وفي هذا السياق، وجهت رئيسة الوزراء ميلوني دعوة رسمية للرئيس نيجيرفان بارزاني لزيارة روما.

برنامج رئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني لتفقد القوات الإيطالية المتواجدة في إقليم كوردستان في إطار التحالف الدولي للقضاء على داعش، وحضور ودور حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العراق، أحوال النازحين واللاجئين والمكونات وخاصة المكونين المسيحي والإيزدي، وأوضاع المنطقة بصورة عامة، وتداعيات الحرب في أوكرانيا، إلى جانب مجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك للجانبين، شغلت محوراً آخر من محاور الاجتماع.