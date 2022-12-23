ماكرون: كورد فرنسا تعرضوا إلى هجومٍ شنيع في قلب باريس

أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الجمعة أن كورد فرنسا تعرضوا إلى هجومٍ شنيع في قلب باريس.

وأعرب الرئيس الفرنسي في تغريدة على تويتر، "عن خالص تعازيه إلى أهالي وذوي الضحايا، كما تمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين".

وعبّر ماكرون "عن تقديره لقوات بلاده الأمنية على شجاعتهم وجهودهم المبذولة".

وهاجم شخص (69 عاماً) يحمل سكيناً مركز أحمد كايا الثقافي في باريس الجمعة وأودى الهجوم إلى مقتل 3 مواطنين كورد وجرح ثلاثة آخرين.

من جهته قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إنّ المسلّح الذي أطلق النار على مركز ثقافي كوردي وصالون حلاقة في باريس الجمعة مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص "استهدف بوضوح أجانب".

وقال دارمانان للصحافيين إنّ الرجل البالغ 69 عاماً وهو سائق قطار متقاعد "استهدف بوضوح أجانب"، مضيفاً أنّه "ليس مؤكداً" ما إذا كان حاول قتل "الأكراد على وجه الخصوص أم لا".

وتابع الوزير "ما زلنا لا نعرف دوافعه بالضبط".

وأكّد دارمانان عدم وجود معلومات حتى الآن عن صلات للمشتبه به مع نشطاء من اليمين المتطرّف.

وبحسب الوزير الفرنسي فإنّ الرجل عضو في نادي رياضي للرماية "ولديه عدة أسلحة مسجّلة".

وردّاً على سؤال حول ما إذا كان أيّ من الضحايا في إطلاق النار الجمعة على صلة بحزب العمال الكوردستاني المصنّف منظمة "إرهابية" في الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، قال دارمانان إنّ الضحايا هم على ما يبدو غير معروفين للأجهزة الأمنية الفرنسية.

وأوضح الوزير أنّه أمر بتشديد الإجراءات الأمنية في أماكن التجمّع الكوردية في فرنسا وكذلك في محيط المقرّات الدبلوماسية التركية.

ولفت إلى أنّ المسؤولين المعنيين سيجتمعون لتقييم احتمال وجود تهديدات أخرى للجالية الكوردية في باريس أو في أيّ مكان آخر في فرنسا.