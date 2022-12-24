سیاسة

الخارجية الأمريكية تدين الهجوم على الجالية الكوردية في باريس

وأودى الهجوم إلى مقتل 3 مواطنين كورد وجرح ثلاثة آخرين
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وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
کوردستان هجوم باريس أنتوني بلينكن الجالية الكوردية

أربيل (كوردستان 24)- أدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مساء الجمعة الهجوم على الجالية الكوردية في باريس.

وكتب وزير الخارجية الأمريكي على حسابه في تويتر، "في هذا اليوم الحزين، أفكاري مع أعضاء الجالية الكوردية والشعب الفرنسي".

وهاجم شخص (69 عاماً) يحمل سكيناً مركز أحمد كايا الثقافي في باريس، الجمعة، حيث أودى الهجوم إلى مقتل 3 مواطنين كورد وجرح ثلاثة آخرين.

من جهته أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الجمعة أن كورد فرنسا تعرضوا إلى هجومٍ شنيع في قلب باريس.

وأعرب الرئيس الفرنسي في تغريدة على تويتر، "عن خالص تعازيه إلى ذوي الضحايا، كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وعبّر ماكرون "عن تقديره لقوات بلاده الأمنية على شجاعتهم وجهودهم المبذولة".

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