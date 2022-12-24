فيضانات تتسبب بقطع التيار الكهربائي وغرق الشوارع في مدن عراقية

أربيل (كوردستان24)- شهدت مدن ومناطق عراقية فيضانات بعد هطول أمطار غزيرة، وتسببت بقطع التيار الكهربائي وضعف في خدمة الانترنت وغرق العديد من شوارع بغداد وسط استنفار من قبل أمانة بغداد

وأظهر مقطع فديو نشره ناشطون عراقيون مواطناً من محافظة النجف وهو يقود قارباً رياضياً وسط الفيضانات، منتقداً الاجراءات الحكومية.

وأدت الامطار الغزيرة الى انهيار جسر حيوي وسط مدينة الناصرية في محافظة ذي قار جنوب العراق، كما وتسببت العاصفة بسقوط العديد من الاشجار في بغداد.

وقال أمين بغداد عمار موسى في بيان للأمانة "ان جميع الجهد الآلي والبشري لامانة بغداد مستنفر لتصريف مياه الامطار عن الشوارع والاحياء السكنية في العاصمة بغداد ، وهناك شدة مطرية عالية استمرت لعدة ساعات ولازالت مستمرة وبمعدل يفوق الطاقة التصميمية لشبكة العاصمة بغداد".

وأضاف "ان مدينة بغداد شهدت هطول امطار غزيرة وشديدة تفوق معدلاتها الطاقة الاستيعابية لشبكة مجاري بغداد والعمل جاري من قبل ملاكات امانة بغداد لتصريفها باسرع وقت ممكن".

وأشار الى "ان بعض خطوط الطاقة الكهربائية المغذية للمحطات خرجت عن الخدمة وتم الاتصال بوزير الكهرباء الذي ابدى التعاون التام لاعادتها للخدمة وضمان تشغيل المحطات بطاقاتها القصوى".

بدوره قال فريق الجهد الخدمي في بيان له "ان فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي باشر بالاشراف على عملية استنفار خدمية كبيرة لآليات أمانة بغداد وبلديات المناطق والأحياء، بعد موجة الأمطار الكبيرة في العاصمة بغداد والمحافظات".

وأضاف البيان "ان الحملة شملت الشوارع الرئيسة والطرق السريعة وبالخصوص الأنفاق ومداخل المناطق، فضلا عن الدخول إلى الأزقة والأحياء السكنية".