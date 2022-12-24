بعد عودتها إلى بلادها.. "ميلوني" توجّه الشكر لرئيس حكومة كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- وجّهت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، الشكر لرئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، بعد انتهاء زيارتها إلى العراق وإقليم كوردستان.

وكانت ميلوني قد وصلت أمس الجمعة، إلى العراق ثم إقليم كوردستان، في أول زيارةٍ رسمية لها إلى خارج أوروبا، بعد توليها مهامها رئيسةً للحكومة الإيطالية.

وغرّدت ميلوني على تويتر عقب عودتها إلى بلادها، "شكراً مسرور بارزاني رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان، سنواصل دعم حكومة إقليم كوردستان، والعمل معاً لضمان سلامة مواطنينا وتطوير تنسيقنا الاقتصادي".

وخلال وجودها في أربيل واجتماعها مع رئيس حكومة إقليم كوردستان، وجّهت ميلوني دعوةً رسمية إلى مسرور بارزاني لزيارة إيطاليا.

وفي الوقت الذي أعربت فيه عن سعادتها بزيارة أربيل، أشارت ميلوني إلى أواصر الصداقة المتينة التي تربط إيطاليا بإقليم كوردستان.

كما أشادت بالتعايش السلمي بين مختلف المكونات، ودور كوردستان في حماية المسيحيين، مجددةً رغبة بلادها في مساعدة الإقليم على الصعد كافة.