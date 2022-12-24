سیاسة

مسرور بارزاني: نحن على ثقة ان فرنسا تبذل جهدها لحماية الجالية الكوردية

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني عن قلقه بشأن الهجوم على الجالية الكوردية في العاصمة الفرنسية باريس، مؤكداً ثقته من أن الفرنسيون يبذلون جهودهم لحماية الجالية الكوردية في جميع أنحاء فرنسا.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في تغريدة له "إنني قلق للغاية بشأن الهجوم الشنيع على الجالية الكوردية في باريس، وأقدم التعازي لذوي الضحايا، وأدعوا الجالية الكوردية الى ضبط النفس وعدم القيام بأعمال عنف".

وأضاف رئيس الحكومة في تغريدته "نحن على ثقة من أن شركائنا الفرنسيون يبذلون قصارى جهدهم لحماية الجالية الكوردية في جميع أنحاء البلاد ومحاكمة مرتكبي الهجوم".

وتابع بارزاني قائلاً "لقد دعمنا الفرنسيون مرات عديدة، ونمتلك العديد من المصالح المشتركة، ونواجه الارهاب معاً ونستضيف كل الذين هربوا من العنف والحروب"، مشدداً على "ان الرابطة التي نتمتع بها أقوى بكثير من الاجندة البغيضة لاولئك الذين ارتكبوا الجريمة".

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