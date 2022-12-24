سیاسة

بوتين يطلب من معامل الدفاع الروسية زيادة إنتاج الأسلحة لحرب أوكرانيا

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أربيل (كوردستان 24)- طلب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من رؤساء شركات تصنيع الأسلحة بذل قصارى جهدهم لضمان حصول الجيش الروسي على جميع الأسلحة والمعدات العسكرية التي يحتاجها للقتال في أوكرانيا.

يأتي ذلك، بعد ساعاتٍ من إقرار الكونغرس مشروع قانون الميزانية الفيدرالية البالغ قيمتها 1700 مليار دولار من بينها 45 مليار دولار ستخصّص لتقديم مساعدات عسكرية وإنسانية لأوكرانيا.

وقال بوتين خلال زيارة لمركز "تولا" لتصنيع الأسلحة، الجمعة، إن الحرب الروسية في أوكرانيا تأتي في إطار جهد تاريخي لمواجهة ما أسماه بـ "التأثير الزائد" عن الحد للقوى الغربية على الشؤون العالمية، وفق رويترز.

وأُجبِرت القوات الروسية على الانسحاب من نصف الأراضي التي سيطرت عليها في أوكرانيا منذ بدء الحرب عليها، على وقع الهجمات المعاكسة التي نفّذتها قوات كييف.

في غضون ذلك، اعتبر بوتين أن المهمة الرئيسية للمصانع العسكرية "هي تزويد وحداتنا وقوات الخطوط الأمامية بكل ما يحتاجونه من أسلحة ومعدات وذخيرة وعتاد بالكميات اللازمة والجودة المناسبة في أقرب وقت ممكن".

وتابع "من المهم أيضاً تحسين الخصائص الفنية للأسلحة والمعدات التي يستخدمها مقاتلونا بشكلٍ كبير، بناءً  على الخبرة القتالية التي اكتسبناها".

وأعلنت روسيا في الـ 24 فبراير شباط 2022، الحرب على أوكرانيا التي تسعى للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وهو ما تعتبره موسكو خطرأ على أمنها.

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