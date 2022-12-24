سیاسة

الرئيس بارزاني يستقبل في صلاح الدين رئيس ديوان الوقف السُّني

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أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم السبت في صلاح الدين، رئيس ديوان الوقف السني بالعراق، الدكتور مشعان الخزرجي، والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء، أشاد الخزرجي بالدور التاريخي للرئيس مسعود بارزاني في نضال الشعب العراقي، شاكراً جهوده في حماية ثقافة التعايش وتقريب المكونات ونشر التفاهم والأخوة بينها.

وتوجّه رئيس ديوان الوقف السُّني، بالشكر إلى إقليم كوردستان على استضافة مئات آلاف النازحين والضحايا خلال  الأوقات الصعبة، معتبراً تجربة كوردستان أنموذجاً جيداً بالنسبة للمحافظات العراقية.

كما ناقش الرئيس بارزاني والخزرجي خلال لقائهما، العملية السياسية في العراق وضرورة التعلّم من تجارب وأخطاء الماضي، كذلك سلّطا الضوء على أوضاع العراقيين في محافظات الوسط والجنوب العراقي.

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