سیاسة

رئيس الجمهورية يدين استهداف مركز ثقافي للكورد في باريس

author_image مظفر مزوري
العراق رئيس الجمهورية باريس استهداف هجوم مركز ثقافي ضحايا

أربيل (كوردستان24)- دان رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد اليوم السبت استهداف مركز ثقافي كوردي في باريس والذي أسفر عن سقوط ضحايا أبرياء.

وقال رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد في تغريدة له على موقع تويتر "نستنكر وندين بأشد العبارات الهجوم الاجرامي الذي استهدف مركزاً ثقافياً للكورد في باريس، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا الابرياء".

وأضاف رئيس الجمهورية "ندعو الحكومة الفرنسية الى الاسراع بالقبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة، مشددين على أهمية مكافحة العنصرية في فرنسا منعاً لتكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة".

 

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