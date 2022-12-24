حكومة كوردستان تمنح أُسَر الشهداء خدمات مجانية في قطاع الصحة

أربيل (كوردستان )- وقّعت وزارتا الصحة وشؤون الشهداء والمؤنّفلين بإقليم كوردستان، مذكرة مشتركة من شأنها منح أُسر الشهداء خدماتٍ مجانية في جميع المراكز والمستشفيات الحكومية.

وقال المتحدث باسم وزارة الشهداء والمؤنّفلين، عادل ملا صالح، إن مجلس الوزراء وافق على توقيع مذكرة مشتركة بين وزيري الشهداء والمؤنّفلين والصحة، من شأنها منح أسر الشهداء حسم بنسبة 100% على الخدمات الطبية.

ويشمل الحسم، خدمات العلاج والفحص والعمليات الجراحية في جميع المراكز والمستشفيات الحكومية داخل إقليم كوردستان، وفق ما أكّده ملا صالح لـ كوردستان 24.

وتتضمن المذكرة أيضاً، منح أُسر الشهداء حسم بنسبة 50 % على الخدمات الصحية في المستشفيات الأهلية الخاصة، بحسب ملا صالح.

في سياقٍ متصل، قال المتحدث باسم وزارة شؤون الشهداء والمؤنّفلين، "صُرِف أكثر من 19 مليار دينار لذوي الشهداء، لتسديد الرسوم الدراسية خلال عدة سنوات".

وفي ختام حديثه، أشار ملا صالح إلى وجود محاولاتٍ على مستوى مجلس الوزراء لبناء وحداتٍ سكنية لأسر الشهداء والمؤنّفلين، عوضاً عن منح الأراضي.