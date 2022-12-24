سیاسة

فيان صبري: رئيس الوزراء العراقي ملتزم بتنفيذ الاتفاق السياسي

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- أكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكورستاني في البرلمان العراقي فيان صبري، أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ملتزم بتنفيذ الاتفاق السياسي بين بغداد وإقليم كوردستان.

وتشكلت الحكومة العراقية الجديدة على أساس اتفاق سياسي بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني وتحالف السيادة والاطار التنسيقي، في هذا الصدد قالت رئيسة كتلة الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي فيان صبري "في حال اتخاذ أي قرار في بغداد يخص اقليم كوردستان يجب أن يكون بموافقة اقليم كوردستان وهذا أمرٌ مهم للغاية".

وأضافت فيان صبري "في السنتين الماضيتين كان رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي يقرر ولكن الوزارات لم تلتزم بقراراته، وحسب الاتفاق الجديد فإن أي قرار دستوري يتخذ بشأن المواد الدستورية التي تخص الاقليم مثل الميزانية والبيشمركة والمادة 140 والنفط، يجب أن يكون بموافقة اقليم كوردستان، والالتزام بهذه القرارات مهم جداً واستقرار العراق والحكومة مرهون بذلك".

وأشارت فيان صبري الى "اننا في كتلة الديمقراطي الكوردستاني زرنا رئيس الوزراء العراقي في وقت سابق، وأكد التزامه بتنفيذ الاتفاق السياسي وطلب من جميع الوزارات الالتزام بالاتفاق السياسي".

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