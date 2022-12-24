سیاسة

مسرور بارزاني بمناسبة الميلاد المجيد: نؤكد على ثوابتنا في ترسيخ ثقافة التعايش السلمي

ولا يسعنا في هذه المناسبة المباركة إلّا أن نؤكد على ثوابتنا في ترسيخ ثقافة التعايش السلمي وقبول الآخر وإشاعة روح التسامح
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رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان مسرور بارزاني الميلاد المجيد رسالة تهنئة

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم السبت 24 كانون الأول ديسمبر تهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال مسرور بارزاني في رسالة التهنئة إنه "مع إطلالة ذكرى مولد السيّد المسيح (عليه السلام)، نتقدم بأزكى التهاني والتبريكات إلى الأخوات والإخوة المسيحيين كافة في كوردستان والعراق والعالم، متمنين أن يتكلل هذا العيد بالمسرّات وأن تزخر أيام عطلته بالمحبة والسرور".

وتابع رئيس حكومة إقليم كوردستان "ولا يسعنا في هذه المناسبة المباركة، إلّا أن نؤكد على ثوابتنا في ترسيخ ثقافة التعايش السلمي وقبول الآخر وإشاعة روح التسامح والاعتدال والتكاتف بين مكونات شعب كوردستان".

 

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