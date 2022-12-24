سیاسة

نيجيرفان بارزاني بمناسبة الميلاد المجيد: إقليم كوردستان سيظل دائماً معقل وأرض التعايش السلمي

أتقدم بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة عيد ميلاد سيدنا عيسى المسيح عليه السلام إلى أخواتنا وإخواننا المسيحيين كافة
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رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني
رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني
کوردستان نيجيرفان بارزاني الميلاد المجيد بيان تهنئة

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم السبت 24 كانون الأول ديسمبر وبمناسبة الميلاد المجيد أن إقليم كوردستان سيظل معقل وأرض التعددية والتعايش السلمي.

وقال نيجيرفان بارزاني في بيان التهنئة، "أتقدم بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة عيد ميلاد سيدنا عيسى المسيح عليه السلام إلى أخواتنا وإخواننا المسيحيين كافة في كوردستان والعراق والعالم أجمع، وأرجو لهم عيداً مليئاً بالفرح والسعادة، وأن يمضوا العيد في ظل ظروف آمنة ويقضوا إجازة سعيدة".

وتابع رئيس الإقليم "في هذا العيد المبارك، نؤكد من جديد أن إقليم كوردستان سيظل كما هو دائماً معقل وأرض التعددية والتعايش السلمي وقبول الآخر والتسامح والوئام بين جميع مكوناته الدينية والقومية، وسنعمل جنباً إلى جنب مع أخواتنا وإخواننا المسيحيين والمكونات كافة على بناء الحاضر ومستقبل أفضل لأجيالنا القادمة، ومن أجل بلد يحمي حقوق وحريات كل مواطنيه بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والقومية".

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