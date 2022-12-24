مستشار زيلينسكي يطالب بتدمير مصانع المسيّرات الإيرانية

أربيل (كوردستان 24)- طالب مستشار الرئيس الأوكراني، ميخائيلو بودولياك، بتدمير المصانع الإيرانية التي تصنع طائرات مسيرة وصواريخ، والقبض على مورّديها.

وتتّهم كييف طهران بتزويد موسكو بمسيّراتٍ جوية من طراز شاهد- 136، تستخدمها لضرب بنى تحتية في أوكرانيا، منذ سبتمبر أيلول الماضي.

وأشار بودو لياك على حسابه في تويتر، اليوم السبت، إلى أن إيران "تهين بشكلٍ صارخ العقوبات الدولية"، داعياً إلى "تصفية مصانع الأسلحة الإيرانية".

وأمس الجمعة، قال رئيس المخابرات الأوكرانية إن روسيا أطلقت بالفعل نحو 540 طائرة مسيرة على أهداف عسكرية وأخرى للطاقة في أوكرانيا.

وفي وقتٍ سابق، اعترفت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على لسان وزير خارجيتها، حسين عبد اللهيان، بأنها زوّدت روسيا بطائراتٍ مسيرة، "قبل اندلاع الحرب" الروسية على أوكرانيا.

وأعلنت روسيا الحرب على أوكرانيا في الـ 24 فبراير شباط 2022، بعد رغبة الأخيرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، في خطوةٍ تعتبرها موسكو خطراً على أمنها القومي.

ومع بدء أولى الضربات الجوية الروسية على مدنٍ أوكرانيّة، أعلنت الولايات المتحدة ودولٌ أوروبية دعمها غير المحدود لـ كييف.

وتقول موسكو التي تسعى للوي ذراع حلف الناتو في حربها على كييف، إن الدعم الأمريكي والأوروبي لأوكرانيا يساهم في إطالة أمد المعارك.

وأقرّ الكونغرس أمس الجمعة، تخصيص مبلغ 45 مليار دولار من الميزانية الفيدرالية (قيمتها 1700 مليار دولار)، لتقديم مساعدات عسكرية وإنسانية لأوكرانيا.