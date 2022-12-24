سیاسة

الخارجية الإيرانية: بوساطة عراقية..مستعدون لإصلاح العلاقة مع مصر

وتابع وزير الخارجية الإيراني أن "السوداني سيتخذ إجراءات بهذا الشأن خلال الأسابيع المقبلة"
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وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
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أربيل (كوردستان 24)- أبدى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، ترحيبه بمقترح لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، لبدء لإصلاح العلاقة مع مصر بوساطة عراقية.

وقال عبد اللهيان، في مقابلة مع وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية: "رئيس الوزراء العراقي أبدى خلال لقائي معه على هامش مؤتمر بغداد2 في الأردن، الرغبة بضرورة بدء مباحثات إيرانية مصرية على المستويين الأمني والسياسي، بما يؤدي إلى تعزيز العلاقات بين طهران والقاهرة، وأنا رحبت بفكرته".

وتابع وزير الخارجية الإيراني أن "السوداني سيتخذ إجراءات بهذا الشأن خلال الأسابيع المقبلة"، مؤكداً "سنواصل متابعة هذا الموضوع تماشياً مع دور العراق الإقليمي للمساعدة في تعزيز الحوار والتعاون".

 

المصدر: روسيا اليوم+وكالة ميزان

 

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