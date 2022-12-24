تركيا: الحرب في أوكرانيا "لا يبدو أنها ستنتهي بسهولة"

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار السبت إن الحرب في أوكرانيا "لا يبدو أنها ستنتهي بسهولة."

وأضاف أكار الذي يؤدي بلده العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) دور الوسيط المحايد في النزاع بين جارتيه المطلتين على البحر الأسود، "لن يكون من الخطأ القول إنه رغم حسن نوايانا ودعواتنا لوقف إطلاق النار، من المرجح أن تستمر الحرب عام 2023".

وأقر خلال مؤتمر صحافي في أنقرة أن "هذه الحرب لا يبدو أنها ستنتهي بسهولة"، مشيراً إلى المساعدات العسكرية الغربية لكييف والتصميم الذي تبديه موسكو لتحقيق أهدافها.

وساعدت تركيا مع الأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق بشأن تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، وقد استضافت اجتماعاً بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني في بداية الحرب في آذار مارس، ومحادثات بين الطرفين المتحاربين في إسطنبول.

وتابع خلوصي أكار "ندعو إلى وقف إطلاق النار، على الأقل وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية، ثم وقف دائم لإطلاق النار ثم محادثات سلام".

على صعيد متصل، دعا وزير الدفاع التركي السويد وفنلندا إلى تلبية المطالب الأمنية لتركيا مقابل موافقتها على نيلهما عضوية حلف شمال الأطلسي.

وقال "نحن نؤيد سياسة الباب المفتوح لحلف شمال الأطلسي، ولسنا ضد عضوية السويد وفنلندا في الناتو".

وأردف أكار "نتوقع منهما قطع الصلات مع الإرهابيين".

وأضاف "يقولون هناك حرب بين أوكرانيا وروسيا، ونتوقع أن يكون الناتو قوياً، وتركيا واحدة من أهم أعضاء الناتو".

وأكد أن تلبية الاحتياجات الأمنية لتركيا "تعني فعلياً ومنطقياً أن تكون تركيا قوية... لا تنسوا أن تركيا قوية تعني ناتو قوياً".