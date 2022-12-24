مدير شؤون المسيحيين في أوقاف كوردستان: الإقليم بات ملاذاً آمناً لكل المكوّنات

أربيل (كوردستان 24)- أكد المدير العام لشؤون المسيحيين في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان خالد ألبرت، مساء السبت، أنه توافد عدد كبير من المسيحيين في مناطق متفرقة من العراق إلى الإقليم للاحتفال بأعياد الميلاد.

وقال خالد ألبرت في مقابلة مع كوردستان 24، "يختلف الاحتفال بأعياد الميلاد وكافة المناسبات الدينية الأخرى في إقليم كوردستان عن باقي مناطق العراق"، مشيراً إلى أن "عدداً كبيراً من مسيحيي سهل نينوى والمناطق الأخرى في العراق يتوجهون إلى إقليم كوردستان لإحياء مراسم ولادة السيد المسيح (عليه السلام).

وأضاف "يحتفل المسيحييون في كوردستان بحرية تامة أثناء مناسباتهم الدينية"، مؤكداً أن "الكنائس في إقليم كوردستان ستقيم مراسم ولادة السيد المسيح (عليه السلام) الليلة من الساعة السابعة مساءً وحتى الواحدة بعد منتصف الليل".

وأكد ألبرت أن "مكونات إقليم كوردستان تشاركهم الاحتفال بمناسباتهم الدينية من خلال الحضور وإرسال التهاني".

وشدد على أن "إقليم كوردستان بات ملاذاَ آمناً لكل المكوِّنات، وتحديداً لمسيحيي المناطق الأخرى في العراق والذين فروا إلى الإقليم بسبب سوء الأوضاع الأمنية وغياب الاستقرار في مناطقهم".