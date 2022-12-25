الهجرة العراقية توضح أوضاع المخيمات بعد الأمطار الأخيرة

أربيل (كوردستان 24)- أكدت وزارة الهجرة والمهجرين، يوم السبت، أن الوضع في مخيمات النازحين تحت السيطرة بعد الأمطار الأخيرة، فيما أشارت إلى استمرار توزيع المواد الغذائية على المخيمات شهريا.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن المتحدث باسم الوزارة، علي عباس جهانكير، إن "الوضع في مخيمات النازحين تحت السيطرة حتى الآن رغم الموجة المطرية، والوزارة مستمرة في متابعة جميع المخيمات".

وأضاف جهانكير، أن "وضع المخيمات مستقر في المناطق الشمالية من البلاد"، مؤكداً، أن "توزيع المواد الغذائية على النازحين في المخيمات مستمر بشكل شهري".

وشهدت العديد من المحافظات، هطول كميات من الأمطار، ما تسبب بحدوث سيول في بعض المناطق خاصة شرقي البلاد.