الصادرات العراقية النفطية لأمريكا بلغت أكثر من 220 ألف برميل يوميا خلال أسبوع

أربيل (كوردستان 24)- قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأحد، ان الصادرات العراقية النفطية لأمريكا، بلغت أكثر من 220 الف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقرير، إن "متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغت 4.921 ملايين برميل يوميا منخفضا بمقدار 946 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.867 ملايين برميل يوميا".

وأشارت الى أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 227 ألف برميل يوميا الاسبوع الماضي، منخفضا عن الاسبوع الذي سبقه والذي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا بمعدل 282 الف برميل يوميا".

وأكدت ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.066 ملايين برميل يومياً، وجاءت المكسيك بمعدل 632 الف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمعدل 513 الف برميل يومياً، ومن ثم نيجيريا بمعدل 136 الف برميل يومياً".

وبحسب ما ذكرت الإدارة، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من البرازيل بلغ بمعدل 116 الف برميل يومياً، ومن ليبيا بمعدل 90 الف برميل يوميا، ومن كولومبيا بمعدل 71 الف برميل يوميا، ومن الاكوادور بمعدل 70 الف برميل يوميا، فيما لم تستورد اي كمية من روسيا".