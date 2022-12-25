بالصور | مسيحيو كوردستان يحيون ميلاد المسيح

أربيل (كوردستان24)- على غرار المسيحيين حول العالم، احتفل مسيحيو كوردستان بأعياد ميلاد السيد المسيح، من خلال أداء الصلوات في الكنائس ووضع شجرة الميلاد والزينة الخاصة بالعيد في المنازل، ويُعتبر عيد الميلاد ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر، وكاحتفال ديني وثقافي بين ملايين البشر حول العالم، يترافق مع عيد الميلاد احتفالات دينية وصلوات خاصة للمناسبة عند أغلبية المسيحيين، واجتماعات عائلية واحتفالات اجتماعية أبرزها وضع شجرة عيد الميلاد وتبادل الهدايا واستقبال بابا نويل وإنشاد الترانيم الميلاديَّة وتناول عشاء الميلاد