سیاسة

محافظة عراقية تسجل أعلى كمية للأمطار منذ 100 عام

author_image سوار أحمد
العراق الأنبار الأمطار

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مركز تنمية حوض أعالي الفرات بجامعة الأنبار، اليوم الأحد، عن تسجيل المحافظة أعلى كمية للأمطار منذ 100 عام.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن مدير المركز عمار حاتم كامل، إنه "وفقاً للبيانات المتوفرة في قسم التخطيط وقواعد البيانات فإن المحطة الهيدرولوجية في المركز داخل الحرم الجامعي لجامعة الأنبار سجلت أمطاراً بلغت كميتها (81.8) ملم على مدار اليومين الماضيين بواقع (54.4 ملم) ليوم الجمعة و(27.4 ملم) ليوم أمس السبت".

وأشار إلى أنه "بعد مراجعة قواعد البيانات المسجلة في محطة الرمادي، أظهرت أن أعلى كمية أمطار مسجلة في المحافظة كانت عام 1923 بواقع (53.1 ملم)". 

وتابع، أن "كمية الأمطار التي سجلت خلال اليومين الماضيين هي الأعلى منذ 100 عام، حيث استمر تساقط الأمطار لنحو 13 ساعة متواصلة".

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