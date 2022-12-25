بالفديو | يوتيوبر مشهور يصنع فيلماً عن كوردستان

أربيل (كوردستان24)- جهاد حطاب مدون وصانع أفلام أردني، قام بتأسيس قناة له على موقع يوتيوب لينشر فيها أفلامه التي يصنعها في زياراته للدول والمناطق المختلفة حول العالم، وأحدث فديو له في موقعه على يوتيوب عن إقليم كوردستان وقد زارها لانتاج فيلم خاص به.

وهذه المرة أنتج فيلماً عن أقليم كوردستان ويصفه بأنه وجه آخر للعراق، وجه الاستقرار والامن والرخاء.

تضم قناة جو حطاب على اليوتيوب قرابة أحد عشر مليون مشترك، والفديو الخاص بكوردستان تم نشره قبل أقل من 24 ساعة وحصل على أكثر من نصف مليون مشاهدة وأكثر من سبعة الالاف إعجاب.

وخلال زيارته لكوردستان وكما يظهر في الفيلم تناول جو حطاب الاكلات الكوردية التراثية الشعبية، وتحدث الى الكثير من المواطنين حول تأريخ الكورد وكوردستان، بالاضافة الى عرض المناطق الجبلية والسياحية والطبيعة الخلابة، ويتحدث عن تأريخ وجغرافية كوردستان ويشير الى المكونات والطوائف التي تعيش في إقليم كوردستان.

في جزء آخر من الفيلم يزور جو حطاب منطقة جومان ويريد أن يرى جمال وطبيعة كوردستان الخلابة، وفي طريقهم الى هناك ذهب الى مطعم في قرية صغيرة وتناول الكباب، ووصف الكباب الكوردي بأنه ألذ كباب أكلته.