أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار = 154000 دينار
100 يورو = 163500 دينار
100 جنيه إسترليني = 185000 دينار
100 ليرة تركية = 8200 دينار
100 ألف تومان إيراني = 38500 دينار
دينار أردني واحد = 2023 ديناراً
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 445000 دينار
مثقال عيار 21 = 395000 دينار
مثقال عيار 18 = 340000 دينار