صلوات وأشجار مزيّنة وكنائس مكتظّة.. المسيحيون يحتفلون بأعياد الميلاد في أجواء آمنة بكوردستان

أربيل (كوردستان 24)- يحتفل المسيحيون في مختلف مناطق إقليم كوردستان بأعياد ميلاد السيد المسيح، من خلال أداء الصلوات في الكنائس وتزيين شجرة الميلاد، وذلك في أجواء آمنة مفعمة بروح التعايش.

وبفضل ما يتمتع به إقليم كوردستان من الأوضاع الامنية المستقرة، توافد عدد كبير من مسيحيي مختلف المناطق العراقية الى مدن كوردستان لإحياء الاحتفالات بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة.

وهنأ المسؤولون في حكومة إقليم كوردستان والمواطنون المسلمون، المسيحيين مؤكدين مرة أخرى، على تجذّر ثقافة التعايش بين مختلف المكونات والأديان.

ووجه الرئيس مسعود بارزاني رسالة تهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وقال "بمناسبة رأس السنة الميلادية وعيد ميلاد النبي عيسى المسيح (عليه السلام )، أتقدم بأحر التهاني لأخواتنا وإخواننا المسيحيين في كوردستان والعراق والعالم أجمع وأتمنى لهم السعادة والازدهار".

من جهته قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مهنئا المسيحيين، ""ولا يسعنا في هذه المناسبة المباركة، إلّا أن نؤكد على ثوابتنا في ترسيخ ثقافة التعايش السلمي وقبول الآخر وإشاعة روح التسامح والاعتدال والتكاتف بين مكونات شعب كوردستان".

وأكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني انه "سنعمل جنباً إلى جنب مع أخواتنا وإخواننا المسيحيين والمكونات كافة على بناء الحاضر ومستقبل أفضل لأجيالنا القادمة، ومن أجل بلد يحمي حقوق وحريات كل مواطنيه بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والقومية".

من جهته شارك وزير أوقاف كوردستان بشتيوان صادق في قداس بإحدى الكنائس، مهنئا المسيحيين نيابة عن حكومة إقليم كردستان.

وقال بشتيوان صادق لكوردستان 24، ان "البرلمان وحكومة إقليم كوردستان أكدا بموجب القانون واللوائح على ضرورة تعميق هذا التعايش، لذلك سيتم الاحتفال بحرية السلام القائم بدماء الشهداء ونضال البيشمركة في إقليم كوردستان".

واكد وزير النقل والاتصالات أنو جوهر لكوردستان 24، ان "أكثر من 80 في المائة من المسيحيين العراقيين يعيشون الآن في إقليم كوردستان، بعد قرار الرئيس بارزاني التاريخي بفتح الباب أمام جميع اللاجئين المسيحيين بعد الحرب الطائفية في العراق".

وأشار الى ان "التعايش في إقليم كوردستان هو دليل على أن غالبية الكورد المسلمين يؤمنون بالتعايش ويتقبلون الآخر".

وأكد المدير العام لشؤون المسيحيين في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان خالد ألبرت لكوردستان24، ان "المسيحيين في كوردستان يحتفلون بحرية تامة أثناء مناسباتهم الدينية".

وأشار ألبرت الى أن "مكونات إقليم كوردستان تشاركهم الاحتفال بمناسباتهم الدينية من خلال الحضور وإرسال التهاني".

وأقيمت الاحتفالات في قضاء عينكاوا قضاء سوران وناحية عقرة ومدينة السليمانية وفي مختلف المناطق التي يتواجد فيها المسيحيون، بعيد الميلاد وسط اجواء امنية مستقرة، وقد شهدت كنيسة مار يوسف في السليمانية اقامة مراسيم القداس الخاص والاحتفال بميلاد المسيح بحضور مئات المواطنين.