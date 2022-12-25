سیاسة

جوهر وصادق يشيدان بالتعايش القائم في كوردستان

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کوردستان عيد الميلاد بشتيوان صادق

أربيل (كوردستان 24)- أكّد وزير الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان، بيشتوان صادق، أن التعايش القائم بين جميع المكونات في الإقليم، موجودٌ منذ القِدم ولا يزال كذلك.

جاء ذلك، خلال مشاركته في قداس بإحدى الكنائس بأربيل، احتفاءاً بعيد ميلاد السيد المسيح (عليه السلام)، لافتاً أن السلام القائم على دماء الشهداء ونصال البيشمركه سيتم الاحتفال بالعيد بحرية وأمان.

وقال لـ كوردستان 24  "البرلمان وحكومة إقليم كوردستان أكدا بموجب القانون واللوائح على ضرورة تعميق هذا التعايش، لذلك سيتم الاحتفال بحرية السلام القائم بدماء الشهداء ونضال البيشمركة في إقليم كوردستان".

وتابع "اليوم نحنا هنا لتهنئة الإخوة والأخوات المسيحيين، بالنيابة عن حكومة إقليم كوردستان".

من جانبه، أعرب وزير النقل والاتصالات في إقليم كوردستان، آنو جوهر، عن سعادته بانضمام "إخواننا إلينا في المناسبات الجيدة والسيئة كما العادة".

وأضاف "ورثنا هذا التعايش عن آبائنا وأجدادنا بفضل حكمة قيادتنا السياسية التي هي فوق كل اعتبار، والرئيس مسعود بارزاني حافظ على التعايش الذي أصبح مثالاً للعالم كله".

وتابع "يعيش أكثر من 80 بالمئة من مسيحيي العراق الآن في إقليم كوردستان، بفضل قرار الرئيس بارزاني التاريخي بفتح أبواب إقليم كوردستان أمام جميع النازحين المسيحيين بعد اندلاع الحرب الطائفية في العراق".

وأشاد جوهر بالتعايش الموجود في إقليم كوردستان، معتبراً أن ذلك دليلٌ على أن غالبية المسلمين الكورد يؤمنون بالتعايش.

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