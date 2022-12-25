الولايات المتحدة| وفاة 17 شخصاً بسبب العاصفة وحرمان مليون منزلٍ من الكهرباء

أربيل (كوردستان 24)- توفي 17 شخصاً على الأقل، في ثماني ولاياتٍ أمريكية، بسبب العاصفة التي حرمت أيضاً نحو مليون منزلٍ في الولايات المتحدة من التيار الكهربائي.

وشلت الثلوج الكثيفة والرياح ودرجات الحرارة المتجمّدة لليوم الثالث على التوالي، الحركة في معظم أرجاء البلاد بما في ذلك مناطق الجنوب ذات الحرارة المعتدلة عادة، وفق فرانس برس.

وأدّت العاصفة الشتوية، التي تُعَد من بين الأشدّ منذ عقود، إلى إلغاء أكثر من 2800 رحلة جوية في أنحاء الولايات المتحدة السبت وتأخر 6600 رحلة أخرى، بعد يومٍ على إلغاء نحو 6000، بحسب موقع التعقب "فلايت أوير".

كما تسبب الجليد والثلوج بإغلاق بعض طرقات البلاد الأكثر انشغالاً، بما في ذلك طريق "إنترستيت 70" العابر للولايات والذي أغلقت أجزاء منه موقّتاً في كولورادو وكانساس.

وحذّرت خدمة الأرصاد الجوية من أحوال طقس مميتة وحضّت سكان المناطق المتأثرة على التزام منازلهم، وأفادت الجمعة بأنّ الرياح أدت إلى انخفاض درجات الحرارة إلى نحو 48 درجة مئوية تحت الصفر.

ويشكّل البرد القارس مصدر قلقٍ رئيسي بالنسبة لأكثر من 530,000 شخص ما زالوا من دون التيار الكهربائي منذ يومين، بحسب موقع "باور آوتاج".

وبدأت عدة مدن، بعضها في ولاية شمال كارولاينا قطع خدمة الطاقة نظراً للطلب الكبير عليها، وهو أمر ترك بعض الأشخاص غير قادرين على تدفئة منازلهم بشكل آمن.

وتوقعت خدمة الأرصاد الوطنية استمرار أحوال الطقس الباردة إلى حدٍّ خطير في أنحاء وسط وشرق الولايات المتحدة نهاية الأسبوع قبل عودة درجات الحرارة إلى مستوياتها الطبيعية لهذا الوقت من السنة الأسبوع المقبل.

في غضون ذلك، أصدرت مناطق كندية تحذيرات من أحوال الطقس الشديدة، بينما انقطعت الكهرباء عن مئات آلاف الأشخاص في "أونتاريو وكيبك" وألغيت العديد من الرحلات في مطارات فانكوفر وتورونتو ومونتريال.

ويؤدي هذا النوع من الأعاصير إلى تساقط أمطار غزيرة أو ثلوج، ويمكن أن تتسبب أيضاً بحدوث فيضانات على السواحل وتؤدي إلى رياح قوية.

وقالت خبيرة الأرصاد الجوية في تورونتو، كيسلي ماكإيوين، عبر "تويتر"، إنّ أمواجاً بارتفاع ثمانية أمتار سجّلت في بحيرة إري.

وأكدت أن رياحاً بلغت سرعتها 120 كلم في الساعة هبّت في ميناء فيربورت في أوهايو، بحسب خدمة الأرصاد الجوية.