قادمة من العراق ومخبأة في عجين التمر.. الأردن يحبط "أضخم عملية تهريب مخدرات"

أربيل (كوردستان 24)- أفادت السلطات الأردنية الأحد أنها أحبطت "أضخم عملية تهريب مخدرات" قادمة من العراق على متن شاحنتين تحملان عجين التمر.

وقالت في بيان إن العملية كانت تستهدف إدخال "ستة ملايين حبة من الكبتاغون يعادل وزنها ألف كلغ". وتهريب المخدرات من العراق للمملكة أمر نادر، وتصل عادة إلى البلاد عبر الأراضي السورية. وتؤكد المملكة أن 85 بالمئة من المخدرات التي تضبط معدة للتهريب إلى خارج الأردن، وخصوصا جنوبا إلى السعودية ودول الخليج.

ونقل البيان عن مصدر في دائرة الجمارك العاملة في مركز حدود الكرامة مع العراق، قوله إن "كوادرالجمارك الأردنية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية أحبطت أكبر وأضخم عملية تهريب مخدرات لستة ملايين حبة من الكبتاغون يعادل وزنها ألف كلغ".

وأضاف أنه "بعد عملية تفتيش دقيقة لشاحنتين مبردتين تحملان لوحات أجنبية وجدت الحبوب مخبأة ضمن شحنة كراتين تحوي عجينة التمر".

وأوضح المصدر أنه "عثر على ما يقارب 509 كلغ من حبوب الكبتاغون في الشاحنة الأولى وما يقارب 483 كلغ من الكبتاغون في الشاحنة الثانية".

ونقل البيان عن مدير عام الجمارك الأردنية اللواء جلال القضاة قوله ان "الجمارك والأجهزة الأمنية تعمل بكافة الإمكانيات على تجفيف منابع دخول المخدرات من خلال تعزيز رقابتها في المنافذ الحدودية وضرب أوكار تجار السموم ومروجيها".

وتهريب المخدرات من العراق للمملكة أمر نادر، وبالعادة تأتي المخدرات عبر الأراضي السورية.