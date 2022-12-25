بوتين يعلن استعداد بلاده للتفاوض مع أطراف الصراع الأوكراني

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن استعداد بلاده للتفاوض مع جميع الأطراف الضالعة في الصراع الأوكراني.

وقال بوتين "نحن مستعدون للتفاوض مع كل الأطراف المعنية بشأن حلول مقبولة، لكن الأمر يعود لهم، لسنا من يرفض التفاوض لكن هم من يرفضونه".

وأكّد الرئيس الروسي خلال لقاءٍ مع التلفزيون الرسمي لبلاده، "أعتقد أننا نتحرك في الاتجاه الصحيح، ندافع عن مصالحنا الوطنية ومصالح مواطنينا وشعبنا، وليس لدينا خيار آخر غير حماية مواطنينا".

إلى ذلك، اتّهم بوتين كييف بإثارة الصراع عبر القيام بأعمال عسكرية ضد المدنيين وصفها بـ "القاسية"، لافتاً أن بلاده "اضطر للدفاع عنهم".

ولفت إلى أن هدف موسكو الوحيد "هو توحيد الشعب الروسي"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن سياسة خصوم روسيا تقوم على مبدأ "فرِّق تسد".

في غضون ذلك، جدّد بوتين تأكيده على قدرة موسكو بتدمير منظومات باتريوت للدفاع الجوي إذا سلمتها واشنطن لكييف.

وليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس الروسي عن إمكانية التفاوض على حل الصراع في أوكرانيا المستمر منذ 10 أشهر.

لكن كييف تصرّ في كل المرات، على أنها لن تقبل التفاوض وتنهي القتال إلا عندما تنسحب القوات الروسية من أراضيها.