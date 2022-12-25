المجلس الكوردي يتّهم "جهةً أمنية تركيّة" باختطاف محامٍ في عفرين

أربيل (كوردستان 24)- اتّهم المجلس الوطني الكوردي، "جهةً أمنية تركية" لم يسميها، بالضلوع في حادثة اختطاف المحامي، لقمان حنان، بمدينة عفرين.

واختُطِف "حنان" في الـ 20 ديسمبر كانون الأول الجاري، من أمام منزله بحي المحمودية بمدينة عفرين، وبعد يومين، بُلِّغت عائلته بتسلّم جثته من المشفى العسكري.

وطالب المجلس الكوردي في بيانٍ له، أمس السبت، تركيا بالعمل على كشف ملابسات الحادثة ومحاسبة مرتكبيها.

كما طالبها إلى "وضع حدٍّ لهذه الجرائم التي تقوم بها المجموعات المسلحة التي تسيطر على المنطقة بغية ابتزاز الأهالي وترهيبهم والاستيلاء على ممتلكاتهم ودفعهم للهجرة".

ودعا البيان الذي تابعته كوردستان 24، منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي "بممارسة دورها لإيقاف هذه الجرائم التي ترتكب باستمرار بحق المواطنين في منطقة عفرين".

وتخضع عفرين وريفها منذ مارس آذار 2018، لسيطرة فصائل ما يسمى بـ "الجيش الوطني السوري" التابع لتركيا، بعد عمليةٍ عسكرية أسمتها "غصن الزيتون" أطلقتها أنقرة ضد قوات سوريا الديمقراطية.

وتشهد المدينة منذ خضوعها لسيطرة فصائل المعارضة، حالةً من عدم الاستقرار وانعدام الأمان، بسبب ممارسات المسلّحين بحق المدنيين.