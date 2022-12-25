السوداني: البث التلفزيوني لبطولة خليجي 25 سيكون متاحاً لكافة القنوات المحلية

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مساء الأحد أن البث التلفزيوني لبطولة خليجي 25 سيكون متاحاً لكافة القنوات المحلية".

وقال السوداني في تصريح خلال تفقده المدينة الرياضية في البصرة، إن "زيارتنا اليوم للمدينة الرياضية في البصرة، تهدف للاطلاع على الاستحضارات والاستعدادات الخاصة بإقامة بطولة خليجي 25"، مبيناً أن "هذا الحدث الرياضي ينتظره الجميع خصوصاً أبناء الشعب العراقي بعد غياب طويل امتد إلى أكثر من 43 عاماً على هذه البطولة".

وأضاف رئيس الوزراء العراقي، "استمعت لجملة من الخطط والبرامج والأنشطة من وزير الشباب أحمد المبرقع ومحافظ البصرة أسعد العيداني ورئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال"، مشيراً إلى أن "الأجهزة الأمنية والدوائر الخدمية لديهم واجب وعمل محدد بشان القيام بالمهام التي تهيء كل السبل لإنجاح البطولة".

وأكد أن "العامل الأساسي والمهم هو تعاون وتفاعل الجمهور العراقي مع المسؤولين عن هذه البطولة"، لافتاً إلى أن "الحكومة العراقية ستعمل ومن خلال جميع الوزارات والحكومات المحلية في تسخير الجهود والإمكانيات لإنجاح هذه البطولة، واستضافة الأشقاء من دول الخليج العربي سواء الفرق والمنتخبات وكذلك المسؤولون والجمهور المتعطش للعودة إلى التواجد في الملاعب العراقية".

وذكر السوداني أنه "تم حسم موضوع نقل المباريات بقرار وتوجيه منا، وسوف يكون متاحاً لكافة القنوات المحلية، لإفساح المجال لأكبر عدد ممكن من الجمهور العراقي لمتابعة المباريات وخاصة الذين لا يتمكنون من التواجد في محافظة البصرة".