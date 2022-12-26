سیاسة

القوات الأمنية تعتقل 8 مطلوبين في عدة محافظات عراقية

author_image سوار أحمد
العراق مديرية الاستخبارات اعتقال 8 اشخاص

  أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية الاتحادية يوم الأحد، القبض على ثمانية أشخاص مطلوبين، في 5 محافظات.

وذكرت المديرية في بيان، أنه "استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة لأقسام وشعب (استخبارات وأمن) قيادة عمليات البصرة وميسان والانبار والفرقة السابعة و العاشرة والخامسة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات، تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات أعلاه".

وتابع البيان "حيث أسفرت عن إلقاء القبض على ( 8 ) إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة ( 4 إرهاب ) في قضاء القائم وتلعفر وقلعة صالح و هيت والمحمودية والرمادي والمدينة".

وأضافت أنه "تم تسليم الإرهابيين إلى جهات الطلب أصولياً".

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