إلغاء رحلات طيران وأكثر من ثلاثون شخصاً فقدوا حياتهم في الولايات المتحدة

أربيل (كوردستان24)- عاصفة ثلجية تطلق غضبها في الولايات المتحدة الامريكية أودت بحياة أكثر من ثلاثين شخصاً في جميع أنحاء البلاد، وتم إلغاء أكثر من 1000 رحلة طيران، وتسبب أيضاً في انقطاع التيار الكهربائي عن مئات الالاف من المنازل والاعمال.

وقالت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية إن حوالي 60 بالمئة من سكان الولايات المتحدة واجهوا نوعًا من التنبيهات أو التحذيرات المتعلقة بالطقس الشتوي، وانخفضت درجات الحرارة بشكل كبير إلى ما دون المستوى الطبيعي من شرق جبال روكي إلى جبال الأبلاش.

كان نطاق العاصفة غير مسبوق تقريبًا، حيث امتد من البحيرات العظمى بالقرب من كندا إلى ريو غراندي على طول الحدود مع المكسيك، وتم إلغاء حوالي 1346 رحلة طيران محلية ودولية وفقًا لموقع التتبع فلايت أوير.

قال خبراء أرصاد إن إعصار قنبلة - عندما ينخفض الضغط الجوي بسرعة كبيرة في عاصفة قوية - نشأ بالقرب من البحيرات العظمى، ما أثار عاصفة ثلجية، بما في ذلك رياح عاتية وثلوج، حيث أطلقت العاصفة غضبها الكامل على بافالو، حيث تسببت رياح الإعصار والثلوج في حدوث ظروف تشبه العاصفة الثلجية الكثيفة، وشل جهود الاستجابة للطوارئ.

قالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن إجمالي الثلوج في مطار بافالو نياغرا الدولي بلغ 43 بوصة (109 سم) في الساعة 7 صباحًا من يوم الأحد.

وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول إن كل شاحنة إطفاء تقريبًا في المدينة تقطعت بها السبل - وأغلق المطار حتى يوم الإثنين، وفقا للمسؤولين.

دفعت ظروف التجميد وانقطاع التيار الكهربائي منذ يوم واحد سكان بافالو إلى الخروج من منازلهم إلى أي مكان به حرارة.