طالبان: لو ألقوا علينا قنبلة ذرية لن نتراجع عن منع التعليم الجامعي للنساء

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير التعليم العالي التابع لحركة طالبان، ندا محمد نديم، في بيان له يوم الأحد، إن الحكومة لن تتراجع عن قرار منع التعليم الجامعي للنساء، حتى لو تم إلقاء قنبلة ذرية عليها.

وقال نديم محمد، في خطاب له: "لو ألقوا علينا قنبلة ذرية لن نتراجع، ومستعدون لعقوبات توقع علينا من جانب المجتمع الدولي".

وقررت حركة طالبان في وقت سابق، حظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان إلى أجل غير مسمى، حسب رسالة وجهتها وزارة التعليم العالي إلى جميع الجامعات الحكومية والخاصة.

وعمت احتجاجات نسائية في عدة مدن أفغانية احتجاجا على قرار طالبان منعهن من الدراسة والعمل.

وتزامن ذلك مع حظر طالبان عمل النساء في المنظمات غير الحكومية، الوطنية والدولية، في أفغانستان.

وأثارت هذه الخطوة انتقادات دولية حادة، حيث تساءلت القائمة بأعمال البعثة الأمريكية في أفغانستان، كارين ديكر في تغريدة عبر تويتر عن خطط طالبان لمنع الجوع بين النساء والأطفال بعد حظر عمل المؤسسات الإغاثية.

وأشارت ديكر إلى أن بلادها هي أكبر مانح للمساعدات الإنسانية لأفغانستان.

ورد المتحدث باسم طالبان ذبيح الله محمد، عبر تويتر على المسؤولة الأمريكية "يجب على المسؤولين الأمريكيين التوقف عن التدخل في شؤوننا الداخلية"، مضيفا "جميع المؤسسات التي ترغب في العمل في أفغانستان ملزمة بالامتثال لقواعد وأنظمة بلدنا".

وقال "لا نسمح لأي شخص بالتحدث بالهراء أو توجيه التهديدات فيما يتعلق بقرارات قادتنا تحت عنوان المساعدات الإنسانية".