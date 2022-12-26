موسكو تعلن استعدادها لاستئناف إمداد أوروبا بالغاز

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت موسكو عن استعدادها لاستئناف إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب (يامال- أوروبا)،الذي أوقِف لأسبابٍ سياسية.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك،إن "السوق الأوروبية لا تزال مهمة مع استمرار نقص الغاز ولدينا كل الفرص لاستئناف الإمدادات"، وفق رويترز.

وأشار نوفاك، في حديثٍ لوكالة تاس الروسية، إلى أن خط أنابيب (يامال- أوروبا) الذي أوقِف لأسباب سياسية "لا يزال غير مستخدم".

وعادة ما يتدفق الغاز عبر خط أنابيب يامال- أوروبا صوب الغرب، لكنه أوقِف منذ ديسمبر كانون الأول 2021، بعد توقف بولندا عن الشراء من روسيا، معتمدةً على الغاز المخزّن في ألمانيا.

وأنهت وارسو اتفاقها مع روسيا في مايو أيار الفائت، بعد أن رفضت في وقت سابقٍ مطالبة موسكو بالدفع بالروبل.

وردت شركة جازبروم الروسية بقطع الإمدادات وقالت إنها لن تكون قادرة على تصدير الغاز عبر بولندا بعد أن فرضت موسكو عقوبات ضد الشركة التي تمتلك القسم البولندي من خط أنابيب يامال- أوروبا.

في غضون ذلك، أكّد نائب رئيس الوزراء الروسي أن موسكو تناقش ضخ إمدادات غاز إضافية عبر تركيا بعد إنشاء مركز هناك.

وقال نوفاك "تمكّنا هذا العام من زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بشكل كبير، خلال 11 شهرا من عام 2022 ارتفعت الإمدادات إلى 19.4 مليار متر مكعب ومن المتوقع وصولها إلى 21 مليار متر مكعب بحلول نهاية العام".