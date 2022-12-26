مقتل 3 جنود جراء إسقاط مسيّرةٍ أوكرانيّة قرب قاعدةٍ روسيّة

أربيل (كوردستان 24)- قُتِل ثلاثة جنودٍ فنيين، جراء إسقاط مسيّرةٍ أوكرانية أثناء اقترابها من قاعدةٍ جوية جنوبي روسيا، ليلة الأحد الاثنين.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية (تاس)، أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية عند اقترابها من قاعدة جوية في جنوب روسيا، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص عند سقوط حطامها.

وأضافت الوكالة، نقلاً عن وزارة الدفاع الروسية، "أُسقِطت مركبة جوية أوكرانية من دون طيار على ارتفاع منخفض أثناء اقترابها من مطار إنجلز العسكري في منطقة ساراتوف".

وتابعت "نتيجةً لسقوط حطام الطائرة أصيب ثلاثة جنود فنيين روس، كانوا في المطار، بجروح قاتلة"، وفق فرانس برس.

وفي وقتٍ سابق، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن طائرات مسيرة أوكرانية أحدثت انفجارات في مطار إنجلز وقاعدة أخرى في منطقة ريازان، دون إلحاق أي أضرارٍ بالطائرات.

يأتي ذلك، بينما تشتد المعارك في عدة مدنٍ أوكرانية مع دخول الحرب المعلنة منذ الـ 24 فبراير شباط 2022، شهرها العاشر.