روسيا توقِف عناصر من "داعش" نقلوا مقاتلين إلى أوكرانيا وسوريا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت روسيا عن توقيف عناصر تابعين لتنظيم داعش، كانوا ينقلون مقاتلين إلى سوريا وأوكرانيا، وفق وكالة "تاس" الرسمية.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين،إنه اعتقل العقل المُدبّر مع عشرة عناصر آخرين، في جمهوريتي داغستان والشيشان بشمال القوقاز ومنطقة الأورال.

واتّهم الأمن الفيدرالي المجموعة بنقل "مسلحين من روسيا إلى أراضي سوريا وأوكرانيا" لتنفيذ عمليات عسكرية "ضد القوات المسلحة لروسيا الاتحادية، وتمويل عمليات إرهابية".

وأكّد أنه ضبط خلال عمليات التفتيش التي أجريت في أماكن إقامة المتّهمين، أدوات اتصال وبطاقات للدفع المسبق وحواسيب شخصية.

كما أسفرت عمليات التفتيش تلك، عن عثور الامن الروسي على مواد مصوّرة حول مشاركة أفراد من داعش في أعمال قتالية في سوريا وأوكرانيا.

يأتي ذلك، بينما تشارك روسيا في الحرب السورية منذ عام 2015، لدعم دمشق ضد معارضيها الذين خرجوا ربيع 2011 في تظاهراتٍ سلمية، قبل أن تتحول إلى صراعٍ مسلّح تسبب بمقتل ونزوح وهجرة ملايين السوريين.

وتدعم موسكو ميلشياتٍ مسلحة تعرف باسم "فاغنر" يوكَل إليها مهام عابرة للحدود الروسية، وتنفيذ عملياتٍ خاصة ضد خصوم روسيا.