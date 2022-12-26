أمريكا تُكثّف ضرباتها الجوية على خلايا "داعش" في سوريا

أربيل (كوردستان 24)- كثّفت الولايات المتحدة ضرباتها الجوية على مقراتٍ لخلايا تنظيم "داعش" في سوريا، بعد تنفيذ نحو 12 غارة خلال شهر ديسمبر كانون الأول الجاري.

وقال متحدثٌ باسم القيادة المركزية الأمريكية، إن العمليات الأخيرة شملت ثلاث هجمات بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية، أدت إلى اعتقال 6 من عناصر التنظيم، وفق "وول ستريت جورنال".

وحذّرت الصحيفة الأمريكية، من أن تلك العمليات التي ساعدت بالقبض على كبار قادة التنظيم، "تزيد من المخاطر على القوات الأمريكية المتبقية هناك".

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الغارات أدت إلى إلقاء القبض على قياديٍ في التنظيم وصفه الجيش الأمريكي بـ "المسؤول الإقليمي الكبير في داعش" يدعى "الزبيدي".

ويعتقد مسؤولون عسكريون في الجيش الأمريكي، أن الغارات الجوية والعمليات البرية الأخرى "تُبقي التنظيم الإرهابي في حالة تأهّب"، وفق ما نقلته "وول ستريت جورنال".

مؤكّدين في الوقت ذاته، على أنها (العمليات والغارات) "لا تخلو من المخاطر على الرغم من التخطيط لها بعناية".

في غضون ذلك، حذّر خبراء ومسؤولون أمريكيون سابقون من أن الغارات وحدها "لا يمكن أن توقف توسع التنظيم في سوريا التي تمرُّ بأزمةٍ اقتصادية حادة ناتجة عن استمرار الحرب منذ 12 عاماً.