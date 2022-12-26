صحفيةٌ إسبانية تنتقد أداء "كروس" في المونديال رغم عدم مشاركته!

أربيل (كوردستان 24)- وصفت الصحفية الإسبانية، كريستينا كوبيرو، أداء اللاعب الألماني، توني كروس، بالأسوأ عقب مغادرة منتخب بلاده مونديال قطر من دوري المجموعات.

واتّهمت كوبيرو في لقاءٍ تلفزيوني، كروس بأنه كان أسوأ لاعب في بطولة كأس العالم في قطر إلى جانب اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور.

من جانبه، ردّ لاعب وسط ريال مدريد الذي اعتزل اللعب الدولي منذ عام 2021، على الصحفية الإسبانية عبر تويتر، قائلاً: علمت أن أحداً ما سيتّهمني".

ولم يُشارك كروس مع المنتخب الألماني في المونديال الذي استضافته قطر بين الفترة 20 نوفمبر و18 ديسمبر 2022، بعدما اعتزل اللعب الدولي عام 2021 بعد بطولة أوروبا "يورو 2021".

وعقب انتشار مقاطع فيديو عن تصريح الصحفية والذي لاقى سخرية على مواقع التواصل، كتبت كوبيرو: "أنتم محقون، أنا أخطأت. كنت أقصد مولر وبالنسبة لي كان فينيسيوس مصدر خيبة في البرازيل. شكراً لكم».

ثم ردت على كروس وكتبت: "ههههه آسفة توني، معجبة بك كثيراً. أعتقد أن منتخب بلادك كان مخيباً لكنك شخصياً لاعب مشرّف".

وكان اللاعب الدولي المعتزل عبّر عن خيبة أمله بخروج منتخب بلاده من مونديال قطر، وقال حينها: "أعرف اللاعبين فقد كنت ألعب بجوارهم حتى العام الماضي واختبرت أيضاً الخروج من دور المجموعات قبل 4 سنوات في مونديال روسيا وبالطبع أتعاطف معهم كثيراً".

وأضاف "شعرت بخيبة أمل كبيرة لأن طموحاتي للمنتخب كانت كبيرة، لو خرجنا على يد البرازيل في ربع النهائي لقلت ربما البرازيل تضم 8 لاعبين من طراز عالمي وليس لدينا سوى 4 في ألمانيا. لم يقل لي أحد أن فريقنا أقل مهارة من لاعبي اليابان ولهذا خرجنا من البطولة".