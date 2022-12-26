سقوط عددٍ من القتلى إثر هجومٍ لداعش على سجن في شمال سوريا

أربيل (كوردستان 24)- ‌أفادت وسائل إعلام قريبة من الإدارة الذاتية اليوم الاثنين مقتل ستة مقاتلين كورد جراء هجومٍ شنه داعش على مقرات أمنية بينها سجن في شمال سوريا.

وقال الرئيس المشترك لهيئة الداخلية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، علي حجو، في تصريحٍ لموقع الإدارة الرسمي، إنه "قتل 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي، و3 من القوات العسكرية إثر إحباطهم لهجوم خلية داعش، صباح الاثنين على القسم الغربي من الرقة".

وأكد علي حجو أنه "ما تزال القوى الأمنية تمشّط المنطقة للقبض على عناصر الخلية".

وقررت لجنة الداخلية التابعة لمجلس الرقة المدني تطبيق حظر تجوال كلي في المدينة بدءاً من اليوم وإلى إشعار آخر وذلك بعيد ساعاتٍ على هجوم داعش لمقر قوى الأمن الداخلي في الرقة.

ويأتي هذا فيما تنتشر قوى الأمن الداخلي في كامل أرجاء مدينة الرقة بالتوازي مع دوريات تجريها القوات ضمن المدينة إلى جانب عمليات البحث والتمشيط المتواصلة بحثاً عن الفارين عقب الهجوم على مقر قوى الأمن الداخلي، وفق ما أفادت وسائل إعلام الإدارة الذاتية.

وشددت على أن لجنة الداخلية الأهالي إلى الالتزام بالتعميم الذي أعلنت فيه عن حظر التجوال الكلي.

من جهته قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في تغريدة على تويتر، "إننا نتابع عن كثب تحركات الخلاية الإرهابية لداعش في الرقة".

وأضاف عبدي أن خلايا داعش "استهدفت صباح اليوم مباني أمنية وعسكرية في المدينة"، ما أسفر عن مقتل 6 مقاتلين وجرح آخرين.

وأشار إلى أنه "تتزامن هذه التحركات الإرهابية مع التهديدات التركية المستمرة لاستهداف أمن واستقرار المنطقة".

وختم عبدي أن "المعلومات الواردة من الرقة تفيد بتحضيرات خطيرة من قبل خلايا داعش، وعلينا ألا نتساهل معها".