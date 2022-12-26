عشرات الإصابات جراء تسرّب للغاز في مصنع بشمال غرب إيران

أربيل (كوردستان 24)- أصيب أكثر من 60 شخصاً جراء انفجار نتج عن تسرب للغاز في مصنع بشمال غرب إيران، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي.

وأوردت وكالة "إرنا" أن 65 شخصاً على الأقل أصيبوا جراء الحادث الذي وقع الاثنين في مصنع للطلاء بمدينة الشهيد سليمي الصناعية في محافظة آذربيجان الشرقية.

ونقلت عن المتحدث باسم خدمات طوارئ المحافظة وحيد شادي نيا قوله "تمت معالجة 22 من المصابين في المكان، ونقل الآخرون إلى مراكز طبية".

وأشار إلى نقل أكثر من 20 مصاباً إلى مستشفيات مدينة تبريز، مركز المحافظة الحدودية مع آذربيجان وأرمينيا.

من جهتها، أفادت وكالة "إيلنا" أن "حالة بعض المصابين ليست جيدة".

وتقع مدينة الشهيد سليمي الصناعية في آذرشهر بمحافظة آذربيجان الشرقية، وهي الأكبر من نوعها في شمال غرب الجمهورية الإسلامية، إذ تضم أكثر من 28 ألف عامل في نحو 790 وحدة انتاجية، وفق الإعلام الرسمي الإيراني.