توجيه لائحة اتهام للمشتبه به في هجوم باريس

أربيل (كوردستان 24)- أصدر القضاء الفرنسي، الاثنين، لائحة اتهام بحقّ المشتبه في قتله ثلاثة كورد وإصابة ثلاثة آخرين الجمعة في باريس.

وقال مصدر قضائي لفرانس برس، إن المشتبه به الذي أقر بأنه "عنصري"، وجه له قاضي التحقيق تهم القتل ومحاولة القتل على أساس العرق أو الإثنية أو البلد أو الدين، فضلاً عن اتهامه بالحصول على أسلحة وحيازتها من دون رخصة.

ويوم الجمعة، قُتِل ثلاثة من الجالية الكوردية وأصيب ثلاثة آخرون، في هجومٍ مسلّح نفّذه رجلٌ في العقد السابع، على مركز أحمد كايا الكوردي، وصالونٍ لتصفيف الشعر بالعاصمة الفرنسية.

وعقب توقيفه، كشف القاتل 69 عاماً، أنه أقدم على الهجوم بدافعٍ "عنصري".

وعثرت الشرطة بحوزة المدان وهو سائق قطار متقاعد، "على حقيبة صغيرة تحتوي على مخزنين أو ثلاثة ممتلئة بالخراطيش، وعلبة خرطوش من عيار 45 تحوي 25 خرطوشة على الأقل".

واستدعت وزارة الخارجية التركية السفير الفرنسي لدى أنقرة، مساء اليوم الاثنين، لابلاغه بالانزعاج من الدعاية "لمنظمات إرهابية" في فرنسا.

وقال مصدر دبلوماسي لفرانس برس، إن "أنقرة استدعت الاثنين سفير فرنسا على خلفية دعاية مناهضة لتركيا" اعتبرت أنها صادرة عن نشطاء من حزب العمال الكوردستاني بعد مقتل ثلاثة كورد بالرصاص في باريس.

وأضاف المصدر "لقد عبّرنا عن عدم رضانا عن الدعاية السوداء التي أطلقتها دوائر حزب العمال الكوردستاني ضد بلدنا ولأن الحكومة الفرنسية وبعض السياسيين يتم استخدامهم أداة في هذه الدعاية".