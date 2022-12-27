داعش يتبنّى هجوم الرقة وقوات سوريا الديمقراطية تفرض حظر التجوال

أربيل (كوردستان 24)- تبنى تنظيم داعش الهجوم الذي طال مقرا للقوات الأمنية "الأسايش"، بشمال غربي محافظة الرقة، وذلك عقب ساعات من الهجوم الذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص.

وقال تنظيم داعش ان خلية للتنظيم مكوّنة من مقاتلَين تمكنا من اقتحام مركز أسايش في حي الدرعية بمدينة الرقة بعد قتل حارسه، واشتبكا مع آخرين داخل المقر.

وأضاف أن الهجوم "الانغماسي المباغت" أسفر عن مقتل ستة أشخاص وجرح نحو عشرة آخرين، كحصيلة أولية للعملية، بينما تمكّن أحد المهاجمين من الانسحاب خارج المقر بسلام.

وقال الرئيس المشترك لهيئة الداخلية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، علي حجو، في تصريحٍ لموقع الإدارة الرسمي، إنه "قتل 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي، و3 من القوات العسكرية إثر إحباطهم لهجوم خلية داعش، صباح الاثنين على القسم الغربي من الرقة".

وأكد علي حجو أنه "ما تزال القوى الأمنية تمشّط المنطقة للقبض على عناصر الخلية".

وقررت لجنة الداخلية التابعة لمجلس الرقة المدني تطبيق حظر تجوال كلي في المدينة بدءاً من اليوم وإلى إشعار آخر وذلك بعيد ساعاتٍ على هجوم داعش لمقر قوى الأمن الداخلي في الرقة.

وشددت على أن لجنة الداخلية الأهالي إلى الالتزام بالتعميم الذي أعلنت فيه عن حظر التجوال الكلي.