كيم جون أون يعقد الاجتماع السنوي للحزب الحاكم

أربيل (كوردستان24)- عقد رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون الاجتماع السنوي للحزب الحاكم للاعلان عن سياسات البلاد في المجالات الرئيسية مثل الدبلوماسية والامن والاقتصاد حسب ما أفادت به وسائل الاعلام الرسمية.

وقالت وكالة الانباء المركزية الكورية "إن الزعيم كيم جونغ أون ترأس أمس الاثنين إنطلاق أعمال اجتماع نهاية 2022"، العام الذي شهد إجراء بيونغ يانغ عدداً قياسياً من التجارب الصاروخية التي أثارت مخاوف جارتيها كوريا الجنوبية واليابان وحليفتيهما الولايات المتحدة.

وأضافت وكالة الانباء الكورية عن الزعيم الكوري قوله في الاجتماع "إنّ قوة كوريا الشمالية زادت بشكل ملحوظ في كلّ المجالات، السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية".

وأشارت الوكالة الى "أن جدول أعمال الاجتماع تضمن إجراء تقييم للسياسة التي طبقت في 2022 ودراسة ميزانية العام المقبل، دون مزيد من التفاصيل".

ويأتي عقد هذا الاجتماع بعد أشهر من تحذيرات أطلقتها سيول وواشنطن مفادها أنّ بيونغ يانغ على وشك إجراء تجربتها النووية السابعة.

وبعدما أشرف على إطلاق الصاروخ "العملاق" هواسونغ-17 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قال كيم إنه يريد أن تصبح بلاده أقوى قوة نووية في العالم.

وعلى الرّغم من العقوبات الدولية الشديدة المفروضة عليها، طوّرت بيونغ يانغ بشدّة ترسانتها العسكرية.

واتهمت كوريا الجنوبية جارتها كوريا الشمالية أمس الاثنين بإرسال عدد من المسيرات التي عبرت حدودها، ما دفع سيول الى نشر طائرات حربية وإطلاق أعيرة تحذيرية لصدها.