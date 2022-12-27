مطار بغداد ينفي توقف حركة الملاحة الجوية

أربيل (كوردستان 24)- أكد مطار بغداد الدولي، اليوم الثلاثاء، انسيابية الرحلات الجوية، نافيا وجود أي توقف في حركة الملاحة الجوية.

وذكر بيان للمطار ، أن "إدارة مطار بغداد الدولي تود أن توضح لكافة المسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار والرأي العام ، بأن الحركة الجوية في المطار تسير بانسيابية عالية ولا يوجد أي توقف في حركة الملاحة الجوية".

ودعا البيان "جميع وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية والمدونين، إلى أهمية الإعتماد على الإخبار من مصادرها الرسمية وتوخي الدقة في نقل المعلومات والبيانات في مواقعهم الخبرية".