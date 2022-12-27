الأنواء: ارتفاع في درجات الحرارة الجمعة المقبل

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً في درجات الحرارة يوم الجمعة المقبل.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء سيكون في المنطقة الوسطى صحواً مع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر ويزول تدريجياً ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر ويزول تدريجياً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية ، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وبين، أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وتابع، أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".