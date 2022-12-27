ارتفاع كبير في سعر الدولار في أسواق إقليم كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار = 159000 دينار
100 يورو = 169000 دينار
100 جنيه إسترليني = 191000 دينار
100 ليرة تركية = 8300 دينار
100 ألف تومان إيراني = 4800 دينار
دينار أردني واحد = 2030 ديناراً
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 460000 دينار
مثقال عيار 21 = 405000 دينار
مثقال عيار 18 = 345000 دينار